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İŞKUR TYP şoför alımı 2021... İŞKUR TYP şoför alım tarihleri ne zaman? İŞKUR şoförlük başvuru şartları!

14.12.2020 13:42 | Son Güncelleme:
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İŞKUR TYP şoför alımı 2021... İŞKUR TYP şoför alım tarihleri ne zaman? İŞKUR şoförlük başvuru şartları!

SON DAKİKA İŞKUR işe alım ilanları... Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğinde Sağlık Müdürlükleri bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında şoför alımı yapacak. İŞKUR TYP şoför alım başvuruları ne zaman? İŞKUR TYP şoför alımı başvuru şartları ve diğer detaylar haberimizde...

Son dakika İŞKUR işe alım haberleri... Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve İŞKUR işbirliğinde Sağlık Müdürlükleri bünyesinde Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında şoför alımı gerçekleştirilecek. Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde filyasyon ekibinde çalışacak olan yeni şoförler için ilan yayımlandı. İŞKUR TYP şoför alımı başvuruları ne zaman başlayacak merak eden adaylar başvurularını, İŞKUR'un internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak, bugünden itibaren gerçekleştirebilecek. Peki İŞKUR TYP şoför alım şartları neler?

İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

İŞKUR TYP şoför alımı başvuruları ne zaman başlayacak araştıranlara, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 14-15 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacağını belirtelim. 14 Aralık Pazartesi yapılacak İŞKUR TYP şoför alımları için toplam kaç kişi alınacağı belirtilmedi. Hangi şehirlerde İŞKUR TYP şoför alınacağı ise İŞKUR ekranlarından öğrenilebilecek. 15 Aralık Salı günü başvurular son bulacak. İŞKUR TYP şoför kadrosu başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı ise henüz belirtilmedi. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle oluşacak kalabalığın oluşturacağı tehlikeler göz önüne alınarak, başvurular sadece İŞKUR'un internet sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden online yapılacak. İŞKUR TYP şoför alım şartları neler?

ŞANLIURFA İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Toplum Yararına Program kapsamında İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda, Şanlıurfa'nın 13 ilçesine filyasyon ekibinde yer alması için şoför alımları yapılacak. TYP şoför alım şartlarında yaş şartı belirtilmedi fakat ehliyet şartı belirtildi. TYP şoför alımları ise noter huzurunda yapılacak kurada sonuçlanacak.

İŞKUR ŞOFÖRLÜK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR şoför alımı için başvurular İŞKUR aracılığı ile başladı. İŞKUR şoför alımı ne zaman araştıran vatandaşlar başvuru yapmak için bekliyor. Adaylar başvurularını 14 -15 Aralık 2020 tarihi arasında İŞKUR üzerinden yapacaklar. Başvurular sadece 2 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden giriş yaparak sağlanacak. Resmi İŞKUR internet sitesine giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası ile giriş bilgilerini doldurarak işlem sağlayabilecek. Ayrıca İŞKUR'a internet üzerinden başvuru yapmakta zorlanan vatandaşlar, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

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