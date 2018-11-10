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İslahiye'de saat 09.05'te hayat durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü törenlerinde saatlerin 09.05'i göstermesiyle hayat durdu.

İslahiye'de saat 09.05'te hayat durdu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü törenlerinde saatlerin 09.05'i göstermesiyle hayat durdu.
Demokrasi Meydanı'ndaki törene; Gaziantep Vali Yardımcısı İbrahim Halil Toprak, 106'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, askeri erkan, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Saatlerin 09.05'i göstermesinin ardından sirenlerin çalmasıyla adeta hayat durdu. Sirenlerin çaldığını görenler bulundukları yerde saygı duruşunda bulundu.
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İslahiye'de saat 09.05'te hayat durduİslahiye'de saat 09.05'te hayat durduİslahiye'de saat 09.05'te hayat durduİslahiye'de saat 09.05'te hayat durdu

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