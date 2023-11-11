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İslam İşbirliği Zirvesinden ortak açıklama!

11.11.2023 19:01 | Son Güncelleme:
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İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada, Gazze'nin ablukasına son verilmesi ve insani yardım girişine izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

İslam İşbirliği Zirvesinden ortak açıklama!

İslam işbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinden ortak açıklama: Gazze'nin ablukasına son verilmeli, insani yardım girişine izin verilmeli...

AÇIKLAMADAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası bir barış konferansının en kısa zamanda toplanması çağrısını yapıyoruz.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail’in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz.

Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz.

Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder.

Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz."


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Gazze islam işbirliği teşkilatı
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