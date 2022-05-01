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İsmail Can Akdeniz kimdir? Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

01.05.2022 00:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Can Akdeniz, 1 Mayıs Pazar günü İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bakanlığın duyurusu sonrası, İsmail Can Akdeniz kimdir? Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar...

İsmail Can Akdeniz kimdir? Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

İsmail Can Akdeniz, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki İsmail Can Akdeniz kimdir? Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSMAİL CAN AKDENİZ KİMDİR?

İsmail Can Akdeniz Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 30 Nisan'da icra edilen EREN ABLUKA-5 Operasyonunda görevliydi.

Operasyonda ağır yaralanan İsmail Can Akdeniz şehit düştü.

İsmail Can Akdeniz kimdir?

JANDARMA TEĞMEN İSMAİL CAN AKDENİZ NEDEN ŞEHİT OLDU?

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde 30 Nisan'da icra edilen ‘’EREN ABLUKA-5 Operasyonunda’’ bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." ifadeleri kullanıldı."

İSMAİL CAN AKDENİZ NERELİ?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanı Soner Oğuzsoylu, yaptığı açıklamada Adana ilinin Yumurtalık ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi'nden Teğmen İsmail Can Akdeniz'in Şırnak'ta şehit olduğunu ifade etti.

Özsoylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi.

"Şırnak'da şehit olan hemşehrimiz, Hamzalı mahallemizden Teğmen İsmail Can Akdeniz'e Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun."

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