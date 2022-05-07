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  4. İsmail Demir duyurdu! Çok sayıda METE tabancası teslim edildi…

İsmail Demir duyurdu! Çok sayıda METE tabancası teslim edildi…

07.05.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarından güvenlik güçlerine çok sayıda teslim edildiğini duyurdu.

İsmail Demir duyurdu! Çok sayıda METE tabancası teslim edildi…

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda güvenlik güçlerine yeni yerli tabanca teslimatı gerçekleştirildi.

SSB Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren Mete tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda Mete tabancalarından teslim ettik." ifadelerini kullandı.

Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçlerine ateş gücü yüksek tabancalar teslim ediliyor. Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz, özgün yerli tabancaların teslimatlarını partiler halinde yapıyor.

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