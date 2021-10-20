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  4. İsmail Demir duyurdu! İlk Aksungur teslim edildi

İsmail Demir duyurdu! İlk Aksungur teslim edildi

20.10.2021 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA'nın ilk teslimatının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yapıldığını bildirdi.

İsmail Demir duyurdu! İlk Aksungur teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesbından yaptığı paylaşım ile yeni bir gelişmeyi duyurdu. Demir, TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testlerinin başarı ile tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

İsmail Demir paylaşımında, "İLK #AKSUNGUR’U TESLİM ETTİK! TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli AKSUNGUR SİHA testleri başarı ile tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. AKSUNGUR SİHA 750 kg faydalı yük kapasitesine ve en az 50 saat maksimum uçuş süresine sahip. HAYIRLI OLSUN" ifadelerini kullandı.

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