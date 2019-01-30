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İsmail Erdem asker uğurlamasına katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 08:50 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim çalışmalarını sürdürüyor.

İsmail Erdem asker uğurlamasına katıldı

Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem seçim çalışmalarını sürdürüyor. Küçükbakkalköy Mahallesi’ni gezen Erdem askeri uğurlamasına katıldı.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, belediye seçim çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Gün içerisinde mahalleleri gezerek esnaf ve vatandaşın derdini dinleyen Başkan İsmail Erdem dün akşam asker eğlencesine katıldı. Vatani görevini yapmaya giden İhsan Yıldız’ın Küçükbakkalköy Mahallesi’deki asker uğurlamasına katılan başkan Erdem’e çok teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.
Erdem, vatani görevini yapan tüm Mehmetçiğe, emniyet güçlerine dua ederek kazasız belasız hayırlı görevler yapmayı diledi.

İsmail Erdem asker uğurlamasına katıldı

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