İsmail Faruk Aksu kimdir? (Yeni MHP Genel Başkan Yardımcısı)

İsmail Faruk Aksu, MHP MYK toplantısından sonra Genel Başkan Yardımcısı olarak ilan edilen isim oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili görevinde de bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, iktisatçı kimliğiyle tanınmaktadır.

İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

İsmail Faruk Aksu, 01 Eylül 1963 te Ünye'de doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Saniye'dir.

İktisatçı; Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

Kamu kurumlarında Uzman Yardımcısı, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Müsteşar Yardımcılığı, Müsteşarlık ve çeşitli kurul üyelikleri görevlerinde bulundu. Sivil toplum kuruluşu yöneticiliği yaptı.

25'inci, 26'ncı ve 27'nci Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 25'inci ve 26'ncı Dönem TBMM Adalet Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, 27'nci Dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan Vekili oldu.

İngilizce bilen AKSU, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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