İsmail Hacıoğlu Cem Karaca'nın Gözyaşları galasına eski eşiyle geldi! Yeniden barışmışlardı

Cem Karaca'nın Gözyaşları filminin galasından dikkat çekici detaylar vardı. Galaya başrol oyuncularından Melis Aslı Pamuk katılmazken İsmail Hacıoğlu ise eski eşiyle galada boy gösterdi.

İsmail Hacıoğlu, kızı Yemin'in annesi Duygu Kaya Kumarki ile 2020 yılında yollarını ayırmıştı. Ünlü oyuncu Aslıham Gürbüz ile bir süre birlikte olduktan sonra eski karısına döndü.

İsmail Hacıoğlu galaya da Duygu Kaya Kumarki ile geldi. Birsen Altuntaş'ın paylaştığı aşk pozu sosyal medyada da gündem oldu.

Duygu Kumarki'yi görenler "Umut Akyürek sandım" yorumlarında bulundu.





