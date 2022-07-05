İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya FOX TV Çalar Saat'te neden yok? Hasta mı, izinli mi? 5 Temmuz 2022 Salı

İsmail Küçükkaya FOX’ta canlı olarak ekrana gelen Çalar Saat'i 5 Temmuz 2022 Salı günü de sunmadı. Program 5 Temmuz 2022 Salı günü İlker Karagöz'ün sunumuyla canlı olarak ekrana geldi. Peki İsmail Küçükkaya ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya FOX TV Çalar Saat'te neden yok? Hasta mı, izinli mi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA AYRILDI MI? 5 TEMMUZ 2022 SALI

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İsmail Küçükkaya, hafta içi her her gün saat 08:00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

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Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya’nın yerine 5 Temmuz Salı Günü İlker Karagöz programda yer aldı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV ÇALAR SAAT'TE NEDEN YOK? HASTA MI, İZİNLİ Mİ? 5 TEMMUZ 2022 SALI

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İsmail Küçük Kaya, sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

İsmail Küçükkaya, uzun ve yorucu bir sezonunun ardındna. Dinlenme ve detoks sürecine girdiğini belirtti. Bodrum'dan paylaşımda bulunan Küçükkaya, tatilde olduğu için Çalar Saat programını bir süre daha İlker Karagöz sunacak.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de hafta içi her gün ekrana gelen “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.

