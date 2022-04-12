İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya neden yok? 12 Nisan 2022 Salı

İsmail Küçükkaya FOX TV’de ekrana gelen Çalar Saat'i dün olduğu gibi bugün de sunmadı. 12 Nisan 2022 Salı günü İlker Karagöz'ün sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat programının ardından İsmail Küçükkaya FOX TV’den ayrıldı mı? İsmail Küçükkaya neden yok? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV'DEN AYRILDI MI?

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İsmail Küçükkaya, hafta içi her her gün saat 08:00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

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Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya’nın yerine dün programda yer aldı. Programı 12 Nisan Salı (bugün) da İlker Karagöz sundu.

Bu durum İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den ayrılıp ayrılmadığının merak edilmesine neden oldu.

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA NEREDE?

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İsmail Küçük Kaya, dün sosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu. Küçükkaya’nın Washington’da olduğu görüldü.

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İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de hafta içi her gün ekrana gelen “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.

