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İsmail Küçükkaya Halk TV'ye mi transfer oldu, FOX TV'den ayrıldı mı? Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya kimdir?

24.08.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu. FOX TV Çalar Saat programında yıllardır izleyici ile buluşan ünlü gazeteciye ilişkin dikkat çeken açıklama meslektaşı İsmail Saymaz'dan geldi. İsmail Saymaz, Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki İsmail Küçükkaya Halk TV'ye mi transfer oldu, FOX TV'den ayrıldı mı? Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya Halk TV'ye mi transfer oldu, FOX TV'den ayrıldı mı? Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya kimdir?

Fox TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya ile ilgili yapılan açıklama sonradı birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. İsmail Saymaz'ın açıklaması sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki İsmail Küçükkaya Halk TV'ye mi transfer oldu, FOX TV'den ayrıldı mı? Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya kimdir?

İSMAİL KÜÇÜKKATA HALK TV'YE Mİ TRANSFER OLDU?

İsmail Küçükkaya 10 yıldır Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor.

İsmail Küçükkaya ile ilgili paylaşımda bulunan İsmail Saymaz açıklamasında şu ifadelere verdi.

"İsmail Küçükkaya artık Halk TV'de. Sevgili İsmail, 12 Eylül sabaı Halk TV izleyicisiyle buluşacak "

İSMAİL KÜÇÜKKAYA FOX TV'DEN AYRILD MI?

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma,adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik.Halk TV şimdi daha da güçleniyor.Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek.Ailemize hoş geldin...

Sevgili Halk TV izleyicileri, az önce isim vermeden Halk TV'de yeni başlayacak bir arkadaş için tweet attım. Biraz gizem olsun istedim ama gizem galiba bana göre degil . Hoş geldin İsmail Küçükkaya"

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.

İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de hafta içi her gün ekrana gelen “Çalar Saat” adlı programı sunmaya başladı. 2019 İstanbul ara yerel seçimi öncesinde İstanbul 2019 Seçim Özel yayınının moderatörlüğünü yaptı.

2008 yılında “Cumhuriyetimizi Dair” ve 2012 yılında “Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı” adlı iki kitap yazmıştır.

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