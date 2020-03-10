İsmail Saymaz-Doğu Perinçek tartışması canlı yayına damga vurdu!

CNN Türk'te gazeteci İsmail Saymaz'ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e 1991 yılında Halkın Emek Partisine gönderdiği koalisyon teklifindeki Kürtlerle ilgili maddeyi hatırlatması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği Kürtlerle ilgili maddenin ayrılıkçı olmadığı aksine bütünleştirici bir teklif olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bazı konularda geçmişte hata yaptığını ancak bu hatadan döndüklerini söyledi.

'SAYMAZ GİBİ PROVAKÖTÜRLER TELEVİZYONA ÇIKARILMAMALI'

AK Parti'nin geçmişte bugün de CHP'nin aynı hatayı tekrarladığını söyleyen Perinçek, Saymaz'ı provokatörlükle suçladı. Saymaz gibi isimlerin televizyonlara çıkarılmaması gerektiğini ve bir daha Saymaz ile aynı ortamda olmayacağını söylemesi üzerine müdahale moderatör Ercan Gürses'ten geldi.

Gürses, Perinçek'e bu şekilde ithamlarda bulunmaması gerektiğini söyledi.

PERİNÇEK ÇİLEDEN ÇIKTI

Gürses'in bu sözleri Perinçek'i bir kez daha çileden çıkardı. "Bundan sonra böyle" diyerek Gürses'e sert sözlerle yüklenen Perinçek, Ermeni sorununu bitiren isim olduğunu, bugüne kadar böyle mücadele eden herhangi bir siyasi oluşumun bulunmadığını ileri sürdü.

Perinçek konuşmasının devamında "Siz kimi lekelemeye çalışıyorsunuz?" diyerek Saymaz'dan gelecek özrü de kabul etmeyeceğini söyledi.

