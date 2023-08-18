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İsmi: Pibot! Hafızası o kadar büyük ki bir insan pilot için imkansız olanı başarıyor: 2026 yılına kadar...

18.08.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) mühendis ve araştırmacılardan oluşan bir ekip uçakları uçurabilecek Pibot isimli insansı bir robot geliştiriyor. Robotun dünya çapındaki tüm Jeppesen havacılık navigasyon çizelgelerini ezberleyebildiği söyleniyor. Bunun insan pilotlar için imkansız olduğu belirtiliyor. Geliştirme aşamasında olan robotun 2026 yılına kadar ise tamamlanması bekleniyor.

İsmi: Pibot! Hafızası o kadar büyük ki bir insan pilot için imkansız olanı başarıyor: 2026 yılına kadar...

Hem yapay zeka (AI) alanında hem de robotik teknolojiler alanında son yıllarda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Euronews'in haberine göre, Güney Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) mühendis ve araştırmacılardan oluşan bir ekip şu anda kokpitte değişiklik yapmaya gerek kalmadan uçakları uçurabilecek insansı bir robot geliştiriyor.

"BİR UÇAĞI TIPKI BİR İNSAN PİLOT GİBİ UÇURABİLEN İNSANSI BİR ROBOT"

KAIST'te elektrik mühendisliği profesörü olan David Shim, yaptığı açıklamada, "Pibot, insanlar için tasarlanmış kokpitteki tüm kontrolleri tek tek kullanarak bir uçağı tıpkı bir insan pilot gibi uçurabilen insansı bir robot" ifadelerini kullandı.

"Pibot" adı verilen robot, yüksek hassasiyetli kontrol teknolojisini kullanarak bir uçaktaki şiddetli titreşimde bile uçuş aletlerini ustalıkla çalıştırmak için kollarını ve parmaklarını kontrol edebiliyor.

Harici kameraları Pibot'un uçağın mevcut durumunu izlemesini sağlarken dahili kameraları da kontrol panelindeki temel anahtarları yönetmesine yardımcı oluyor.

Pibot, doğal dilde sunulan karmaşık kılavuzları ezberleyebiliyor; bu da robotun çeşitli hava taşıtlarına uyarlanabilirliğini artıran bir başarı olarak öne çıkıyor.

TÜM JEPPESEN HAVACILIK NAVİGASYON ÇİZELGELERİNİ EZBERLEYEBİLİYOR

KAIST ekibine göre, robotun hafızası o kadar büyük ki, dünya çapındaki tüm Jeppesen havacılık navigasyon çizelgelerini ezberleyebiliyor. Bunun insan pilotlar için imkansız olduğu söyleniyor.

Shim, "İnsanlar pek çok uçağı uçurabilir ama içlerinde bu alışkanlıklar var. Dolayısıyla farklı uçaklara geçmeye çalıştıklarında başka bir yeterlilik almaları gerekiyor. Bazen bu o kadar basit olmuyor çünkü alışkanlıklarımız aklımızda kalıyor ve birinden diğerine kolayca geçemiyoruz" dedi.

"Pilot robotla, eğer bireysel uçak konfigürasyonunu öğretirsek, uçağın tipine tıklayarak uçağı uçurabilirsiniz" diye ekledi.

'GPT İLE BÜYÜK İLERLEME'

Araştırma ekibi, büyük dil modellerindeki (LLM) son gelişmeler sayesinde Pibot'un orijinal olarak insanlar için yazılmış kılavuzları anladığını ve ezberlediğini söylüyor.

Shim, "2016 yılında bir pilot robotun öncülünü yaptık. O zamanlar iyi bir yapay zeka teknolojisine sahip değildik, bu yüzden basit bir robot ürettik. Literatürden ya da kılavuzdan gerçekten bir şey öğrenemiyorlardı. Ancak son zamanlarda ChatGPT veya diğer büyük dil modeli sistemleriyle teknoloji çok büyük ilerleme kaydetti." diye konuştu.

LLM sayesinde Pibot'un hatasız bir uçuş gerçekleştirmesi ve acil durumlarda insan meslektaşlarından çok daha hızlı tepki verebilmesi bekleniyor.

İddiaya göre uçağın operasyon ve acil durum kılavuzlarını (QRH, uçuş ekibinin uçuş sırasında sorun yaşaması halinde başvurabileceği bir kokpit içi kılavuz) hafızasına alabilir ve anında yanıt verebilir. Ayrıca havadaki uçağın durumuna göre gerçek zamanlı olarak güvenli bir rota hesaplayabilir.

Araştırma ekibi ChatGPT'yi kullanırken, Pibot'un internet bağlantısına ihtiyaç duymadan sorgu yapabilmesi için kendi doğal dil modelini de geliştiriyor ve test ediyor.

Aktarılanlara göre özel dil modeli sadece pilotajla ilgili bilgileri ele alacak ve uçakta taşınabilecek küçük bir bilgisayarda saklanacak.

BİR PİLOT VEYA İKİNCİ KAPTAN GİBİ HAREKET EDEBİLİR

Yine aktarılanlara göre insansı robot ayrıca ses sentezi kullanarak hava trafik kontrolörleri ve kokpitteki insanlarla iletişim kurabilir ve böylece bir pilot veya ikinci kaptan gibi hareket edebilir.

FARKLI ALANLARDA DA KULLANILABİLİR

160 cm boyunda ve 65 kg ağırlığındaki Pibot'un insansı tasarımı, otomobil sürmek, tank kullanmak ve hatta denizdeki gemilere komuta etmek gibi rollerde sorunsuz bir şekilde insanların yerini almasına olanak tanıyor.

Robot halen geliştirme aşamasında ve 2026 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

KAIST'e göre araştırma projesi, Güney Kore'de savunma teknolojisine yönelik araştırmalardan sorumlu hükümet organı olan Savunma Geliştirme Ajansı (ADD) tarafından görevlendirildi.

Shim ise gelecekte potansiyel askeri uygulamalar öngörüyor. Yani gelecekte potansiyel askeri uygulamalar da olabilir.

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Pilot robot uçak

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