İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan: "Gıdada bağımsızlık, savunma sanayisi kadar önemli"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Ukrayna-Rusya krizi de gösterdi ki, gıdada bağımsızlık, savunma sanayisi kadar önemli." ifadesini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi üyeleri ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis üyeleri, karşılıklı iş birliği alanlarını istişare etmek ve değerlendirmek üzere ortak meclis toplantısında bir araya geldi.

Bahçıvan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek ile ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun da katıldı.

Toplantıda, Şanlıurfa Kalkınma Ajansı tarafından kentin ekonomisi ve yatırım alanlarına yönelik sunum gerçekleştirildi.

Bahçıvan, Şanlıurfa'nın gelişmesine yönelik yaptığı katkılardan dolayı Peltek'in önerisiyle ve meclis üyelerinin oy birliğiyle Fahri ŞUTSO Başkanı seçildi.

Açılış konuşmasını yapan Bahçıvan, İSO ile Şanlıurfa arasında farklı bir gönül bağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin sahip olduğu tüm fırsatları 80 milyon nüfusumuz ve insanlık adına kullanmalıyız. Ukrayna-Rusya krizi de gösterdi ki, gıdada bağımsızlık, savunma sanayisi kadar önemli. Hatta gıdanın belki de en önemli stratejik bağımsızlık olduğunu gördük. Pandeminin tedarik zincirinde yol açtığı sorunlar nedeniyle Çin'e ulaşılmadığında Türkiye'nin önemi ortaya çıktı.

Bu etkileri AB ve ABD'de görüyoruz. Tedarikte birbirimize olan bağlılığımız, sürdürmemiz gereken bir referans. Kıymetli topraklarımızın en doğru kullanılması için ne imkan varsa kullanmamız gerekiyor. Bu bizim için en önemli unsur. İSO ve ŞUTSO arasındaki iş birliğini bu anlayışla ve hedefle seferberlik olarak görmeliyiz."

Bahçıvan, Şanlıurfa'nın, insanlık tarihinin en derin izlerine ev sahipliği yapan bir şehir olarak yoğun bir ilgiyi hak ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Göbeklitepe'nin ardından 500 yıl daha eski bir yerleşim yeri olan Karahantepe de bulundu. 2019 yılında yaptığımız iş birliğine yönelik Şanlıurfa'yı ziyaretimizle bu kıymetli zenginliğin değerlendirilmesi adına umut ışığı yaktık. Gezi sonrası öncelikle en önemli sektörlerimizden tekstil ve hazır giyim sanayi temsilcileriyle sektörün en önemli hammaddesi olan ve bölge için öneminin çok büyük olduğu pamuk için bir rapor hazırladık ve Ankara ile paylaştık. Şanlıurfa'da da sanayiye yük bırakmayan bir iş modelinin güzel örnekleri sergileniyor. Sembolik rakamlarla Urfa'da yeni yatırım adımları atıyoruz.

Özellikle eğitim konusunda bölgeye katkı sunabileceğimizi görüyoruz. Mesleki eğitimde başlattığımız proje meyvelerini veriyor. Şanlıurfa'nın genç nüfusu, eğitim alanındaki tecrübemizden faydalanabilir. Bu konuda ciddi birikime sahibiz. O bölgelerde geleceğini doğru planlayamadığımız çocukları sonradan başka hedeflere kaptırabiliyoruz. Hepimizin huzur ve gurur duyacağı şekilde bir eğitim almaları mümkün."

Şanlıurfa'nın doğal enerji kaynakları açısından çok şanslı olduğunu belirten Bahçıvan, "İSO'nun gündeminde yer alan sürdürülebilirlik konusunun da iş süreçlerimize hakim olması gerekiyor. Şanlıurfa, bilhassa güneş gibi doğal enerji kaynakları açısından çok şanslı. Ortak toplantılar sonucu atılacak doğru adımlarla cefasını değil sefasını sürebileceği bir dönemi hep birlikte yaşayabiliriz. ŞUTSO'nun 1894'te kurulduğunu düşünürsek, iş hayatına tarihsel yakınlığını net olarak görürüz. ŞUTSO, Urfa'yı hak ettiği noktaya taşıyacak. Şanlıurfa huzurluysa biz de huzurluyuz. Hepimiz aynı bayrak altında birleşiyoruz." yorumunu yaptı.

Bahçıvan, Kovid-19 salgını ve hemen ardından yaşanmakta olan Ukrayna-Rusya savaşını işaret ederek, şakası olmayan bir dönemden geçildiğini söyledi.

- "İş birliğimizle süper devlet oluruz"

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek de konuşmasında İSO ve ŞUTSO arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"İSO, Türkiye'nin kalkınması için çok güçlü bir kurum. Ve İSO, tarımsal kalkınmada da bizi destekleyen, adeta ŞUTSO için çalışan bir kurum oldu. Bu konuda ne talep ettiysek, bizi kırmadan gerçekleştirdiler. İSO lobisi çok güçlü olan bir kurum ve aynı zamanda dünya ticaretinin de merkezinde olan bir kurum. İSO ile iş birliği içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bizim değerlerimiz sizin tecrübenizle birleşince süper devlet oluruz. Doğru yatırımlarla dünya pazarına girebilmemiz için İSO'nun tecrübesine ihtiyacımız var."

GAP Projesi'nin de Türk mühendislerinin ve mimarlarının önemli bir çalışması olduğunu ifade eden Peltek, "Bu değerli projenin en önemli temelleri tarım, eğitim, sulama ve turizm. Ancak yürütülen projede hala atılması gereken adımlar var. Geleceğe yönelik gıda ve su krizi kapıda Şanlıurfa bu konuda ülkemiz için bir lokomotif görevi görebilir. Tarımda damlama sulamaya geçilmeli. İSO'nun değerli yardımıyla daha hızlı adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

- "Nitelikli kalkınmaya dönük sanayi politikaları gündemimiz"

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da "14 bin yıllık tarihçesi olan Şanlıurfa'da turizmin yanı sıra sanayi ve ticaret hayatı da oldukça zenginleşiyor, özellikle tekstil ve ayakkabı sektörlerinde yoğun talep olduğu görülüyor. Nitelikli kalkınmaya dönük sürdürülebilir sanayi politikaları en önemli gündemimiz. Buna yönelik iki oda arasındaki iş birliği ve istişarenin oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "İş birliğimiz çok büyük kazanımlar sağlayacak"

ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun da iki oda arasındaki iş birliğinin çok büyük kazanımlar sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kuruluşunun 70'inci yılını gönülden kutladığımız İSO'nun misafirperverliğinden çok memnunuz. Hem İSO Meclis Başkanımız hem de İSO Yönetim Kurulu Başkanımızın Urfa ekosistemine yönelik aktardıkları bilgi birikimi karşısında çok onurlandık. Gelecek dönemde İSO ve ŞUTSO'nun geliştireceği iş birlikleri ülke ekonomisine çok büyük kazanımlar sağlayacak. Urfa turizm, tarım ve sanayi alanında gelişmeye başladı, yatırım alanında tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz."

