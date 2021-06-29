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İspanya, 16 yaş ve üstü trans bireylere 'cinsiyetlerini özgürce belirleme' hakkı vermeye hazırlanıyor

29.06.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tasarı Parlamento'da onaylanırsa, trans bireyler herhangi bir tıbbi teşhis veya hormon tedavisi olmadan isimlerini ve resmi evraklarda cinsiyetlerini istedikleri gibi değiştirebilecek. 14 ve 15 yaşındaki çocukların da ebeveynlerinin izniyle cinsiyet değiştirmeleri yasal hale gelecek.

İspanya, 16 yaş ve üstü trans bireylere 'cinsiyetlerini özgürce belirleme' hakkı vermeye hazırlanıyor

İspanya hükümeti, herhangi bir tıbbi teşhis veya hormon tedavisi olmadan 16 yaş ve üstü kişilerin cinsiyetlerini özgürce belirlemelerini öngören yasa tasarısını onayladı.

Tasarı Parlamento'da onaylanırsa, trans bireyler herhangi bir tıbbi teşhis veya hormon tedavisi olmadan isimlerini ve resmi evraklarda cinsiyetlerini istedikleri gibi değiştirebilecek. 14 ve 15 yaşındaki çocukların da ebeveynlerinin izniyle cinsiyet değiştirmeleri yasal hale gelecek.

İspanya Eşitlik Bakanlığı Irene Montero, yapılan değişikliklerle "meselenin hastalık olarak görülmesinin önüne geçileceğini ve trans bireylerin korku, suçluluk duygusu ve ayrımcılık olmadan mutlu yaşayabilmelerini sağlayacağını" söyledi.

Reuters ajansının bir hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, "öz-kimlik" yasa tasarısı için kabineden ikinci defa görüşülmeden önce kamu duruşması yapılacak. Taslak daha sonra parlamentonun alt kanadında oylanacak.

Yasa tasarısı resmi kayıtlarda cinsiyetini değiştirmek isteyen bireyler için zorunlu kılınan iki yıllık hormon tedavisi ve psikolojik değerlendirme şartlarının kaldırılmasını öngörüyor.

Taslak, 14 ila 16 yaş aralığına ebeveynlerinin onayı zorunluluğunu getiriyor. Mayıs ayında bir grup siyasi parti çocuklara cinsiyetlerini belirlemeleri için tam özgürlük tanınması çağrısında bulunmuş ama parlamento reddetmişti.

Bazı feminist gruplar karşı çıkıyor

Bazı aktivistler ve translar yasa tasarısının yeterli olmadığını savunuyor. Bazı feminist dernekler ise tasarıya karşı çıkıp, Nüfus Müdürlüğü'nde trans birey olduklarına dair kanıt göstermeden cinsiyetlerini değiştirebilecek olmalarının "kadın haklarına tehdit oluşturabileceğini" söylüyor.

Tasarıya karşı çıkan feministler, bireylere kendi cinsiyetlerini seçme hakkı tanınmasıyla "kadınların kamusal alandan silineceği" ve doğuştan erkek olanların nüfus cüzdanlarına kadın olarak kaydedilmelerinin ulusal istatistikleri çarptıracağını, istihdamdan spor etkinliklerine kadar kadınlar arasında daha fazla rekabet yaratacağını savunuyor.

Tasarıda, LGBTİ+ bireyler için düzenlenen "cinsel yönelimden vazgeçilmesine ve heteroseksüelliğe dönülmesine" yönelik sözlü terapilerin (dönüşüm terapisi) de yasaklanması öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması halinde İspanya dünyada tıbbi prosedürler ile cinsiyet tercihini ayrı değerlendirecek olacak birkaç ülke arasına girecek ve "öz-kimlik" yasasına sahip Avrupa ülkelerinin en büyüğü olacak.

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