HABER

İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2019 22:02 | Son Güncelleme

İspanya açıklarında bir botta mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti.

İspanya açıklarındaki mültecilerin imdadına Türk denizciler yetişti

Edinilen bilgiye göre, Ekmen Denizcilik'e ait 'Ekmen Trans' isimli gemi mürettebatı dün gece Fas'a doğru seyir halindeyken İspanya'nın 60 deniz mili açığında denizin üzerinde bir nesne fark edip rotasını o yöne çevirdi. Bir botta mahsur kalmış 24 Afrikalı mülteciyi fark eden Türk denizciler, bota yanaşarak mültecileri gemiye aldı.

3'Ü ÇOCUK 24 MÜLTECİ KURTARILDI

3’ü çocuk 24 mülteciyi kurtaran Türk denizciler, kurtarılanlar arasında hamile bir kadın da olduğunu fark edince, durumu derhal İspanyol makamlarına iletti. Doğumu yaklaştığı öğrenilen hamile kadın, gelen helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Mültecilerin tahliyesi için rotasını değiştiren gemi, Las Palmas limanına yanaşarak mültecilerin gemiden alınmasını sağladı.

(DHA)

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
İstanbul’daki Yemenliler Birleşik Arap Emirlikleri’ni Protesto Ettiİstanbul’daki Yemenliler Birleşik Arap Emirlikleri’ni Protesto Etti
Afganistan’da Barış Görüşmeleri ve ÇatışmalarAfganistan’da Barış Görüşmeleri ve Çatışmalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya türk denizciler mülteciler

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

NASA açıkladı: Rekor düzeye ulaştı

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'a sert tepki

Hizbullah: İsrail’e ait askeri araç etkisiz hale getirildi

Hizbullah: İsrail’e ait askeri araç etkisiz hale getirildi

Filipinler'de küçük uçak düştü: 7 ölü

Uçak kazasından korkunç görüntüler! Çok sayıda ölü var

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Son dakika! ABD'nin İdlib'e düzenlediği saldırı sonrası Rusya'da açıklama

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.