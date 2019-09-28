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İspanya Büyükelçisi Juan Gonzales Barba:

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret eden İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Bursa’nın stratejik sektörlerde ciddi bir adım attığını belirterek, “BTSO’nun özellikle uzay savunma ve havacılık alanlarındaki projeleri heyecan verici” dedi.İspanya Ankara Büyükelçisi Barba, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit tarafından oda hizmet binasında ağırlandı.

İspanya Büyükelçisi Juan Gonzales Barba:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı (BTSO) ziyaret eden İspanya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Bursa’nın stratejik sektörlerde ciddi bir adım attığını belirterek, “BTSO’nun özellikle uzay savunma ve havacılık alanlarındaki projeleri heyecan verici” dedi.
İspanya Ankara Büyükelçisi Barba, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Kılıç ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit tarafından oda hizmet binasında ağırlandı. Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa’nın güçlü üretim alt yapısı, vasıflı insan kaynağı ve dünyanın dört bir yanına ulaşan ihracat ağıyla ülke ekonomisinde özel bir konuma sahip bir kent olduğunu söyledi. Bursa’nın stratejik sektörlerdeki payını artırmak adına model projelere imza attıklarını ifade eden Şener, “Şehrimizin uzay havacılık savunma gibi stratejik sektörlerdeki kabiliyetini artırmanın peşindeyiz. Bu noktada kümelenme, Ur-Ge projeleri, GUHEM, Mükemmeliyet Merkezleri, Model Fabrika gibi projeleri kente kazandırdık. Bursa iş dünyamızın her bir başarısı ülkemizin küresel arenadaki performansını artırıyor” dedi.
Bursa ile İspanya arasındaki ticaret hacmi hakkında bilgiler paylaşan Cüneyt Şener, Bursa’nın İspanya’ya ihracatının 2018 yılında yaklaşık 800 milyon dolar olduğunu hatırlattı. 28 İspanya menşeili şirketin Bursa’da faaliyette olduğunu kaydeden Şener, “İspanya Bursa’mızın önemli ticaret partnerlerinden birisidir. BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesine yönelik yurt dışı programlarımızı sürdürüyoruz. İspanya da bizim en önemli ihracat rotalarımızdan birisi oldu. Geçtiğimiz Haziran ayında 160 kişilik bir heyetimiz ITMA - Barcelona’yı; mart ayında da otomotiv sektörü firmalarımız Madrid’te düzenlenen Automechanika fuarını inceledi. BTSO olarak firmalarımızın dış ticaret hacimlerini artırmak adına başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ihracat seferberliğine devam edeceğiz.” diye konuştu.
İspanyol iş adamları Bursa’ya geliyor
İspanya Büyükelçisi Barba, Bursa ile İspanya arasında yeni ticaret köprülerinin kurulmasını arzuladıklarını belirterek, “Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin himâyelerinde, 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa’da otomotiv sektörüne yönelik ikili iş görüşmeleri organizasyonu yapılacak. Hedefimiz, Türkiye ve İspanya arasındaki ticaret köprülerinin yeni projelerle devam etmesini sağlamaktır. Bu noktada Bursa önemi bir rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.
Bursa’nın Türkiye ekonomisine yön veren şehirlerden birisi olduğunu kaydeden İspanya Büyükelçisi Juan Gonzales Barba otomotiv ve makine gibi farklı endüstrilerdeki üretim kabiliyetinden dolayı Bursa iş dünyasını tebrik etti. Büyükelçi Barba, BTSO’nun uzay havacılık ve savunma sektörüne yönelik projelerinin de heyecan verici olduğunu kaydederek, “Bursa’nın başarılı çalışmalarını takip ediyorum. Şehrinizin önemli bir potansiyeli var. BTSO’nun BUTEKOM, Model Fabrika, TEKNOSAB ve GUHEM gibi yeni nesil sektörlere yönelik attığı çalışmalar oldukça güzel. BTSO’yu farklı alanlarda üyelerine sunduğu kaliteli hizmetten dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

İspanya Büyükelçisi Juan Gonzales Barba:

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