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İspanya'da 1930'lu yıllardan bu yana ilk!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.09.2020 21:47 | Son Güncelleme

İspanya’da koronavirüs (Covid-19) salgınının etkileri nedeniyle ekonominin yüzde 17,8 oranında küçüldüğü bildirildi. Bu küçülmenin 1930’lu yıllardan sonra en fazla küçülme olduğu aktarıldı.

İspanya'da 1930'lu yıllardan bu yana ilk!

İspanya’da koronavirüs salgınına bağlı olarak vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik artış sürüyor. Ülkede salgının sağlık sistemine etkilerinin yanında, ekonomik olarak da olumsuz etkileri ortaya çıkmaya başladı.

İspanya medyası, ülke ekonomisinin Nisan-Temmuz ayları içerisinde yüzde 17,8 oranında küçüldüğünü, 2020’nin ikinci çeyreğinde ise küçülmenin devam ettiği aktarıldı.

Bu oranda bir küçülmenin de 1936-1939 yılları arasında süren İspanya İç Savaşı’ndan bu yana görülen en fazla küçülme olduğu bildirildi.

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