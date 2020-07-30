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İspanya’da 21 Haziran’dan bu yana rekor vaka artışı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2020 23:30 | Son Güncelleme

İspanya’da 21 Haziran’da OHAL’in kaldırılmasının ardından koronavirüs vakalarında rekor artış yaşandı. Ülkede son 24 saatte bin 229 yeni vaka tespit edildi.

İspanya’da 21 Haziran’dan bu yana rekor vaka artışı

İspanya’da normalleşme adımları kapsamında koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler gevşetilmişti. Ülkede 14 Mart’ta ilan edilen OHAL 21 Haziran’da kaldırılmış, sınırlar yeniden açılmıştı. İspanya’da OHAL’in kaldırılmasından bu yana en yüksek vaka artışı yaşandı.

Ülkede dün bin 153 vaka kayda geçerken, bugün ise bin 299 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 285 bin 430’a yükselirken, salgının başladığı ilk günden bu yana ülkede 28 bin 443 kişi hayatını kaybetti.

"VİRÜSE YAKALANMA YAŞI 63'TEN 45'E DÜŞTÜ"

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçen 2 haftada yaklaşık 25 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildiği aktarılırken, vakaların yüzde 60’ının ise asemptomatik olduğu açıklandı. Bakanlık, günde ortalama 42 bin kişiye test yapıldığını ve virüse yakalanma yaşının 63’ten 45’e düştüğünü aktardı.

Öte yandan İngiltere, geçtiğimiz günlerde İspanya’yı güvenli ülkeler listesinden çıkararak, buradan gelen yolculara 14 günlük karantina şartı getirmişti.

(İHA)


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