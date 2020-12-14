İspanya'da koronavirüs konseri deneyi

İspanya'da 500 kişi bir araya geldi, rock konseri izledi. Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da düzenlenen bu konser aslında bir deneydi.

Barcelona kentindeki konser salonunda yapılan deneye bin kişi katıldı.

Deney, 15 dakikada sonuç veren "hızlı koronavirüs testlerinin" ne kadar güvenilir olduğunu tespit edebilmek için yapıldı.

Konsere gelen bin kişiye ilk olarak 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulandı. Bu kişilere aynı zamanda daha güvenilir olduğu söylenen ve daha geç sonuç alınan PCR testleri de yapıldı.

Daha sonra kontrol grubu olarak 500 kişi eve gönderildi. Diğer 500 kişiyse konser salonuna alındı.

Bu kişiler 5 saat boyunca rock gruplarının konserini izledi. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyuldu. Ancak içecek içtikleri zamanlarda deneye katılanlar maskelerini çıkardı.

Konsere katılanlara 8 gün sonra yeniden PCR testi yapılacak. Bu sayede pozitif olup olmadıkları ve birbirlerine virüsü bulaştırıp bulaştırmadıkları belirlenecek.

Araştırmayı düzenleyenler, "Futbol maçları ve konserler gibi etkinliklerden birkaç saat öncesinde yapılan hızlı testlerin etkinliğini ölçüyoruz. Bu testler sayesinde bu tarz etkinliklere virüs taşıyıcılarının girmesi engellenecek, maskeyle katılanların virüs kapması önlenecek" dedi.

Bu deney sayesinde hızlı test yöntemiyle konser düzenlemenin ne kadar güvenilir olduğu belirlenmeye çalışılacak.

Ülkede salgından en çok etkilenen sektörlerden birinin eğlence olduğuna dikkat çekiliyor.

Pandemi nedeniyle kasım ayında 25 binden fazla gösterinin iptal edildiği ve bunun 120 milyon euroluk kayba neden olduğu belirtiliyor.

