İspanya'da koronavirüs nedeniyle uygulanan OHAL 24 Mayıs'a uzatıldı

Sol koalisyon hükümetinin sunduğu, 9 Mayıs'ta sona erecek OHAL'in iki hafta daha uzatılmasıyla ilgili tezkere, mecliste yapılan oylamada 178 evet, 97 çekimser ve 75 hayır oyuyla kabul edildi.

İspanya Anayasası gereği OHAL'in uzatılması için her 15 günde bir meclis onayı gerekirken, Kovid-19'un başlamasından bu yana 4. kez meclisin onayını isteyen hükümetin bu kez destek bulmakta oldukça zorlandığı görüldü.

OHAL ile ilgili ilk üç tezkereye destek veren ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) bu kez çekimser oy kullandı.

PP lideri Pablo Casado, basit çoğunluğun yeterli olduğu tezkerenin kabul edilmesine, bu kez "çekimser" oy kullanarak yardım ettiklerini ancak bunun hükümete son uyarıları olduğunu söyledi.

Hükümetin açıkladığı kademeli normalleşme sürecini "Rus ruleti yapıyorsunuz" diyerek eleştiren Casado, 15 gün içinde bir "B planı" sunmaması halinde Kovid-19 ile mücadelede hükümete destek vermeyeceklerini savundu.

OHAL'in uzatılmasıyla ilgili son iki tezkereye "hayır" oyu kullanan, mecliste 3. büyük parti konumunda olan aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal da "virüse karşı dünyanın en kötü yönetimini göstermek ve komünist politikalar izlemekle" suçladığı hükümetin istifasını isteyerek, hükümeti düşürmek için meclise güvensizlik oyu önergesi sunabileceklerini ifade etti.