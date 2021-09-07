İspanya'da Neandertallere ait 60 bin yıllık kalıntılar bulundu

İspanya'nın Barcelona kenti yakınlarındaki kazı çalışmalarında Neandertallere ait kalıntıların olduğu 60 bin yıllık bir kamp tespit edildi.

Rovira i Virgili Üniversitesi Tarih Öncesi Araştırmalar Bölümü direktörlüğünde 20 kadar arkeologdan oluşan grubun, Abric Romani'de yürüttüğü kazılarda, bu bölgede yaşadığı bilinen Neandertal bir topluma ait kalıntıların gün yüzüne çıkarıldığı kaydedildi.

YEDİKLERİNİN KALINTILARI DA BULUNDU

Neandertallerin geyik avcısı oldukları, yiyecek aradıkları ve yediklerinin kalıntılarının da kazı sırasında belgelendiği belirtildi.

''ÖZEL BİR DURUMUN GÖSTERGESİ''

Arkeologlar, en az 3 geyiğin kalıntısının bulunduğunu, kafatası parçalarının aynı alanda yığılmış olmasının, özel bir durumun göstergesi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kazı sırasında ayrıca çakmaktaşı, kireç ve kumdan yapılmış çok miktarda taş aletin bulunduğu ifade edildi.





