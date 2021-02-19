İspanya’da rapçi Pablo Hasel için protestolar sürüyor

İlk olarak 16 Şubat'ta Katalonya bölgesinin Barcelona, Lleida, Girona, Vic, Tarragona kentlerinde başlayan ve önceki gün başkent Madrid ve Granada, Malaga gibi diğer büyük şehirlere yayılan "Hasel'e özgürlük" başlığı altındaki gösteriler dün de devam etti.

Hasel'in Lleida kentinde yaşamasından ve buradaki cezaevine konulmasından dolayı Katalonya'da yoğunlaşan eylemlere Valensiya, Salamanca ve Bask bölgesindeki 5 kent eklendi.

Şiddet yanlısı eylemler özellikle Valensiya ve Barselona'da yoğunlaşırken, en az 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polise taş atan, çöp bidonlarını ateşe veren, dükkanlara, bankalara, araçlara ve bir gazete binasına zarar veren göstericilere polis zaman zaman müdahale ederek dağıtmaya çalıştı.

Yerel güvenlik ve sağlık birimlerinden basına yapılan açıklamalarda ilk belirlemelere göre Valensiya'da 8, Barselona'da ise 6 kişinin gözaltına alındığı, aralarında polislerin de olduğu yaralıların bulunduğu kaydedildi.

Barselona'da yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.