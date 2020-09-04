İspanya’da son 24 saatte 10 bin 476 yeni koronavirüs vakası

Sağlık Bakanlığı, dün 488 bin 513 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 10 bin 476 artışla 498 bin 989 olarak güncellendi.

Salgının en yoğun görüldüğü Madrid Özerk Yönetimi, yeni vakaların 3'te 1'inin tespit edildiği bölge olarak öne çıktı.

Yeni vakalardaki artışlarda Madrid'i, Bask, Endülüs, Aragon ve Kanarya Adaları özerk bölgeleri izledi.

Ayrıca, Kovid-19'dan son 7 günde 256 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam sayısının 29 bin 418'e çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'dan ölü sayısı son 24 saatte 184 arttı.

Bakanlığın son güncellediği verilerde, ülkede olağanüstü halin (OHAL) sona erdiği 21 Haziran'dan bu yana Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka ve ölü sayılarının açıklanması dikkati çekti.

İspanya, Kovid-19 salgınının Avrupa'da en fazla görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Bu arada Sağlık Bakanı Salvador İlla, yaptığı açıklamada "Her şey, yıl sonundan itibaren ülkemizdeki belirli gruplara güvenli aşıların başlanmasına hazır olunacağını gösteriyor." dedi.

MADRİD'DE EK ÖNLEMLER

Salgının yoğun görüldüğü Madrid'de Özerk Yönetim Hükümeti Kovid-19 ile mücadelede ek önlemler aldı.