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İspanya haftada dört gün çalışma düzenini deneyecek

15.03.2021 13:49 | Son Güncelleme:
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İspanya haftada dört gün çalışma düzenini deneyecek

İspanya'da hükümet, haftada 4 gün çalışma projesini uygulamayı kabul eden şirketler için bir deneme süreci başlatıyor. Deneme sürecine 200 şirketten 6 bin çalışan ile başlanacak.

İspanya'da hükümet, bu yılın başında sol parti Más País'in şirketlere daha az çalışma saatlerini denemek için izin veren teklifini kabul etti. Ülkede, pilot bölge ile dört gün çalışma sistemine başlanacak.

Más País'ten lideri Iñigo Errejón, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haftada 4 günlük çalışmayla (32 saat), zamanımızın gerçek gündemini oluşturmuş oluyoruz. Bu zamanı gelen bir fikirdi" dedi.

Errejón, "İspanya, işçilerin Avrupa ortalamasına göre daha fazla mesai yaptığı ülkelerden biri. Ancak, en üretken ülkelerden biri değiliz. Daha fazla çalışmak, daha iyi çalışmak anlamına gelmiyor" diye konuştu.

'KIRMIZI ÇİZGİMİZ İŞ YA DA MAAŞ KAYBI OLMAMASI'

Más País, yılın başında hükümete, şirketlerin çalışma saatlerini düşürmesine dönük 3 yıl süresi olan 50 milyon euroluk bir proje önermişti.

Partiden Hector Tejero, projenin sonbaharda başlayacağını, bu desteklerle 200 şirkette 6 bine kadar çalışanın projeye dahil olabileceğini hesapladıklarını belirtti. Tejero, kırmızı çizgilerinin ise ‘gerçekten çalışma saatlerinin azalması ve herhangi bir şekilde iş ya da maaş kaybı olmaması’ olarak ifade etti. Tejero. "Bunun gibi bir pilot deneme projesi dünyanın hiçbir yerinde yapılmadı" diye konuştu.

1919'da İspanya'daki sol partilerin 44 günlük grev yapmalarının ardından ülkede mesai süresi 8 saate indirilmişti. İspanya, Batı Avrupa'da 8 saat mesai süresini benimseyen ilk ülke olmuştu.

Yeni Zelanda’dan Almanya’ya hafatada dört gün çalışma fikri giderek yayılıyor.

Savunuclarının verimliliği artırma, çalışanların sağlığını iyileştirme ve iklim değişikliğiyle mücadele yolu olarak sunduğu çalışma düzeni, salgının iş-özel hayat dengesi, tükenmişlik gibi meseleleri öne çıkarmasıyla daha da önem kazandı. 1.3 milyar nüfuslu Hindistan da geçen ay, haftada 4 gün mesai seçeneği geleceğini duyurmuştu.

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