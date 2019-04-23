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İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 19:02 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 17.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan İspanya Donanması’na ait F805 borda numaralı ‘HNLMS Evertsen’ adlı savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir Köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen İspanya savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisin boğaz geçişine güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

FOTOĞRAFLI

İspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiİspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiİspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiİspanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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