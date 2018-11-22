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İspanya Senatosu diktatör Franco ideolojisini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 00:03 | Son Güncelleme

Senato'da alınan ve çoğunluğun çekimser oy kullandığı kararda diktatör Franco ideolojisi ve bunu öven her türlü eylem şiddetle kınandı - Katalonya parlamentosu, Franco rejimini öven eylem ve söylemlere 150 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngören bir yasa çıkaracak

MADRİD (AA) - İspanya Senatosu 1939-1975 arasında ülkeyi yöneten diktatör Francisco Franco'nun ideolojisini ve bunu öven her türlü eylemi şiddetle kınayan bir karar aldı.

Senato'da azınlıkta olan sol grubun inisiyatifi ile kabul edilen karara, çoğunluğa sahip sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile Vatandaşlar (Ciudadanos) partileri çekimser oy kullandı. 136 çekimser oya karşı 97 "evet" ile kabul edilen karar gereği, Franco ideolojisi ve bunu öven her türlü eylem şiddetle kınandı.

Kararda ayrıca, geçen eylül ayında sosyalist hükümetin kabul ettiği ve mecliste onaylanan diktatör Francisco Franco'nun kemiklerinin Valle de los Caidos anıtındaki mezardan çıkartılıp başka yere taşınması kararına da destek verildi.

Ana muhalefette olan PP, Senato'da alınan karara çekimser oy kullanmalarının nedenini diktatör Franco'nun kemiklerinin anıt mezardan çıkartılması girişimi olduğunu savundu. Senato'daki oturumda yaptığı konuşmada, "Elbetteki diktatör Franco rejimini kınıyoruz" diyen PP'den Senatör Joel Delgado, "İspanyollar, Franco'nun kalıntılarının yerinden endişe duymuyor." ifadelerini kullandı.

Azınlık hükümeti ile iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisi'nden (PSOE) Senatör Francesc Antich ise Francisco Franco Vakfı gibi Franco ideolojisi ile bağlantılı sivil kurumların yasaklanmasını isterken, "Franco rejimi, Hitler ve Mussolini gibi Avrupa'da istemediğimiz sembollerden biri." dedi.

Bu arada Katalonya özerk yönetim parlamentosu ise Franco rejimini öven ve İspanya İç Savaşı mağdurlarına hakaret içerikli eylem ve söylemlerde bulunanlara para cezası verilmesini öngören bir yasa tasarısının görüşüp, kabul edilmesi kararı aldı. Söz konusu yasa tasarısında Franco rejimini öven ve İç Savaş mağdurlarına yönelik yapılan hakaretlerin boyutuna göre 200 ila 150 bin avro para cezası verilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Öte yandan başkent Madrid ve bazı kentlerde diktatör Francisco Franco'nun 43. ölüm yıl dönümü dolayısıyla kiliselerde gizli ayin düzenlendi. Tenerife'deki ayin için kiliseye giren rahip, bir grup tarafından protesto edildi.

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