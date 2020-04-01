İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 864 artarak 9 bin 53'e yükselirken, vaka sayısı 100 bini aştı.

İRAN'DA 138 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 2 bin 987 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 47 bin 593’e çıktığını duyurdu. Bugüne kadar iyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin toplam sayısı 15 bin 473 kişi, durumu ağır olup, yoğun bakımda olan hasta sayısı ise 3 bin 871 kişi olarak bildirildi.

