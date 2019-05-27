İspanya'da AP seçimlerinin galibi Sosyalistler

Bu arada Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 28 Ekim 2017'de Katalonya Özerk Parlamentosunda ilan edilen tek taraflı bağımsızlık ilanının ardından Belçika'ya kaçan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, AP parlamenteri seçildi.

İspanya İçişleri Bakanlığının, sandıkların yüzde 99'una göre açıkladığı resmi sonuçlara göre PSOE, yüzde 33'e yakın oy oranı ile birinci parti çıktı. AP'deki 751 sandalyenin 54'üne sahip olan İspanya'da, PSOE, AP'ye 20 parlamenter gönderdi. AP'nin 2014 yılındaki seçimlerinde PSOE'nin sandalye sayısı 14'tü.

Diğer bir ayrılıkçı Katalan siyasi lider olan ve bağımsızlık referandumunu organize ederek devlete karşı ayaklanma suçundan tutuklu yargılanan eski Katalonya Özerk Hükümeti Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras da AP parlamenteri seçildi. İspanya'da 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerde milletvekili de seçilen ancak tutuklu olmasından dolayı bu görevi askıya alınan Junqueras, AP parlamenteri seçilmesi halinde milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklamıştı.

İspanya ulusal sınırlarında hakkında arama ve tutuklama emri olan Puigdemont ve tutuklu yargılanan Junqueras'ın yasal durumlarından dolayı, AP parlamenteri nasıl mazbata alacakları ve 2 Temmuz'daki AP genel kuruluna nasıl katılacakları belirsizliğini koruyor.

- Başbakan Sanchez'den AP seçim sonuçları değerlendirmesi

Öte yandan İspanya Başbakanı ve PSOE lideri Pedro Sanchez, AP ve ülkedeki yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdiği konuşmada, "Sosyal bir Avrupa, koruyan bir Avrupa kuracağız. Avrupa, geçirdiği ciddi ekonomik krizin ardından istihdam yaratan, ekonomisini geliştiren, fırsatların olduğu, kadın erkek eşitliğini savunan bir Avrupa olmalıdır. Avrupa'daki hedeflerimiz bunlar olacak. Sorumluluk sahibi, alternatif ve ilerici bir sosyalist grup olacağız." dedi.