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İspanya'da dinler ve kültürler arası diyalog buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş: - "Türkiye olarak medeniyetlerin çatışmasından değil ittifakından yanayız" - "Bu tür toplantılar değerlerimizin doğru anlatımı için de eşsiz bir fırsat" - "Arjantinli Papa, İslam dünyası ile ilişkilere özel önem veriyor"

MADRİD (AA) - ŞENHAN BOLELLİ - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İspanya'nın başkenti Madrid'de 15-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen dinler ve kültürler arası diyalog buluşmasının Türkiye'nin değerlerinin doğru anlatımı açısından önemli bir platform olduğunu söyledi.

Büyükelçi Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Roma merkezli Aziz Egidio Topluluğu tarafından organize edilen "Sınırı olmayan barış" temalı 33. Uluslararası Buluşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, "Madrid’de farklı kesimlerin barış ekseninde toplanmaları önemli. Türkiye olarak bizler, medeniyetlerin çatışmasından değil ittifakından yanayız. Farklı dinlere ve kültürlere mensup insanların bir araya gelip konuşmaları, karşılıklı tanışıklığın artmasını da beraberinde getirmektedir." dedi.

Farklı dinlerinden 300'e yakın temsilcinin katılımıyla 27 panelin düzenlendiğini aktaran Göktaş, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Dış İlişkiler Sorumlusu Şafak Pavey'in yanı sıra Türkiye’den konuşmacı olarak tek iştirakin Hahambaşı İsak Haleva olduğunu hatırlattı.

Göktaş, din adamları ve akademisyenlerin ön planda olduğu panellerde, göçmenlerden çevre sorunlarına, silahsızlanmadan sosyal adalete, dinler ve kültürler arası ilişkilerden küresel meselelere kadar uzanan çeşitli temaların ele alındığını belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarımıza, akademisyenlerimize, ilahiyatçılarımıza büyük görev düşüyor. Bu tür uluslararası toplantılar, ülkemizin tanıtılması, dini ve kültürel değerlerimizin doğru anlatımı için eşsiz bir fırsat. Aynı zamanda da başkalarını dinleme, onların hakkımızdaki muhtemel ön yargılarını düzeltme imkanı sunuyor. Katılım, ilişki ağı oluşturma açısından da önemli." diye konuştu.

Savaş, açlık, göç ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlarla boğuşan günümüz dünyasında kamuoyunda farkındalık oluşturmanın önemine işaret eden Göktaş, "Karşılıklı bağımlılığın giderek arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Küresel sorunlara hiçbir ülke tek başına çözüm bulamaz. Birlikte hareket etmeye, her düzeyde karşılıklı konuşmaya ve iş birliğine ihtiyaç var. Buna dinler ve kültürler de katkı sunabilir. Madrid’deki toplantıyı bu yönde bir çaba olarak görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Göktaş, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasındaki ilişkilerin de ayrı bir panelde ele alındığına dikkati çekerek, "Özellikle Katolik katılımcılar, Papa Franciscus’un bu konuya ehemmiyet verdiğine dikkati çektiler. Hakikaten de Arjantinli Papa, İslam dünyası ile ilişkilere özel önem veriyor. Batı ile İslam dünyası arasındaki ilişkilerde çatışmanın körüklenmemesi bakımından bunun önemli olduğu kanaatindeyim. Papa Franciscus’un dini farklılıklara rağmen belirli meselelerde ortak tavır geliştirmenin önemine inanması müspet bir olgudur." dedi.

Papa Franciscus’un başta Kudüs olmak üzere barış konusundaki duyarlılığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takdir edildiğini vurgulayan Göktaş, "Türkiye, Arjantinli Papa’nın duyarlılığının farkında. Cumhurbaşkanımız ile Papa arasındaki görüşmelerde bölgesel ve küresel sorunlarda benzer duyarlılıklar sergilenmiş olması da bunun teyididir." değerlendirmesini yaptı.

- "Dinler savaş istemiyor"

Büyükelçi Göktaş, toplantının kapanışında yapılan barış çağrısında, "dinlerin şiddetin kaynağı olamayacağının" açıkça vurgulanmasının önemli olduğunu kaydederek, "Dinler savaş istemiyor. Tanrı adına şiddet kabul edilemez. Savaş yerine barış kültürünün yaygınlaşması için başta siyasi yetkililer olmak üzere herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. Salgın hastalıklar, siber güvenlik, çevre sorunları da dahil olmak üzere küresel meseleler ancak uluslararası iş birliği ile çözülebilir. Ezilenler ve yoksulların yanı sıra çevreye verilen zararlar konusunda umursamazlık artık son bulmalı. Tanrı’nın yardımı ve insanların ortak gayreti ile hudut tanımayan bir barışın tesisi pekala mümkün." ifadesini kullandı.

Papa 2. Jean Paul'ün, farklı dinlerin ve kültürlerin temsilcilerini İtalya’nın Assisi şehrinde barış için dua etmek üzere 1986 yılında bir araya getirdiğini belirten Göktaş, 1987’den itibaren her yıl benzer toplantıların düzenlendiğini aktardı.

Göktaş, Aziz Egidio Topluluğunun gelecek yılki buluşma yerini Roma olarak açıkladığını vurguladı.

- Aziz Egidio Topluluğu

Doğrudan Papa’ya bağlı STK’ler arasında yer alan Aziz Egidio Topluluğunun toplam üye sayısı 60 bin olarak tahmin ediliyor.

Avrupa ve Afrika ağırlıklı olarak 5 kıtada toplam 72 ülkeye yayılan örgüt, kuruluşunda evsizlere, kronik hastalara yardım faaliyetleriyle yola çıktı ancak 1980’lerden itibaren barış ekseninde dinler ve kültürler arası ilişkileri geliştirme etkinlikleri düzenlemeye başladı.

Aziz Egidio Topluluğu günümüzde "sessiz diplomasi" adı altında ara buluculuk faaliyetleri de yürütüyor.

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dinler ve kültürler arası diyalog buluşması İspanya Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş

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