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İspanya'dan "tutuklu Katalanlar" raporuna sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:52 | Son Güncelleme

İspanya hükümeti, tutuklu Katalan siyasetçilerin "hemen serbest bırakılmasını" isteyen BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun raporunu hazırlayan 5 üyeden 2'sinin görevlerinden alınmasını istedi

MADRİD (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı olan Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun, tutuklu yargılanan Katalan siyasetçilerin "hemen serbest bırakılmalarını" talep eden raporuna İspanya hükümetinden sert tepki geldi.

İspanya hükümeti, söz konusu raporu hazırlayan BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'ndaki 5 üyeden 2'si olan Meksikalı Jose Guevara ve Güney Koreli Seong-Phil Hong'un görevlerinden uzaklaştırılmaları için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla BM'ye başvurdu.

Bakanlar Kurulu'nun toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, İspanya'nın BM Cenevre Büyükelçisi Cristobal Gonzalez Aller aracılığıyla iki BM üyesinin görevlerinden alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Celaa, tutuklu Katalan siyasetçilerin İngiliz avukatı Ben Emmerson ile BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'ndaki Meksikalı Jose Guevara ve Güney Koreli Seong-Phil Hong arasında "çıkar ilişkisi olduğunu" ifade etti.

Celaa ayrıca "hatalar ve çarpıtmalar" olduğunu savunduğu raporun "yeniden gözden geçirilmesi" taleplerini BM'ye ilettiklerini kaydetti.

BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, yargılanan Katalan siyasetçilerden Oriol Junqueras, Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart'ın tutuklulukları "keyfi" olarak nitelendirilip, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle bu kişilerin "hemen serbest bırakılmaları" İspanyol hükümetinden istenmişti.

- Katalonya'daki süreç

İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasa dışı ilan edilmesine rağmen Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yapılan bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçmıştı.

İspanya'da kalan sanık Katalan siyasetçilerden 9'u tutuklu, 3'ü de şartlı serbest olan 12'sinin Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanmasına ise 12 Şubat'ta başlanmıştı.

Yüksek Mahkeme'deki yargılanma süreci devam ederken, tutuklu yargılanan sanıklardan 5'i, 28 Nisan'da yapılan genel seçimlerde milletvekili veya senatör seçilmiş ve sonrasında tutuklu oldukları için bu siyasi görevleri askıya alınmıştı.

Üç aydan fazla bir süredir devam eden Katalan siyasetçilerin yargılanma sürecinde sona gelindi. Savcılık, davanın başındaki taleplerini yineleyerek, eski Katalonya Özerk Yönetim Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras hakkında devlete karşı ayaklanma suçuyla 25 yıl hapis, diğer sanıklar için de 7 ila 17 yıl hapis cezası istedi.

Savcılık ayrıca, sanıkların aldıkları hapis cezalarının yarısını doldurmadan, "iyi halden şartlı tahliye hakkından yararlanmamalarını" talep etti.

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BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma grubu İspanya İspanya hükümeti Katalonya sorunu

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