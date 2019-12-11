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İspanyol Büyükelçi Gonzalez-Barba, AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

İspanyol Büyükelçi Gonzalez-Barba, AA'nın yılın fotoğraflarını oyladı

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.

Büyükelçi Gonzalez-Barba, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde çektiği fotoğrafların seçkisinden oylamaya sunulan "haber, yaşam ve spor" kategorilerini inceledi.

Gonzalez-Barba, "Haber" kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun Hatay'da çektiği "Selin ardından", "Yaşam" kategorisinde ise Erdal Türkoğlu'nun yine Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nde çektiği "Yapraklar arasında" adlı fotoğraflara oy kullandı.

İspanyol Büyükelçi, "Spor" kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın çektiği "Çıldır Gölünde kış şöleni" adlı fotoğrafını seçti.

AA'nın fotoğraflarının hepsinin çok güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Gonzalez-Barba, oy kullandığı fotoğrafların kendisi için birbirleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Gonzalez-Barba, "Hepsi de suyla ilgili ve hepsi havadan çekilmiş. Üçü de göllerde çekilmiş fotoğraflar. Seli gösteren fotoğraf bana İspanya'da geçen yıl yaşadığımız selleri hatırlatıyor. Bu yıl Madrid'de İklim Değişikliği Zirvesini düzenledik. Bence bu fotoğraf doğaya kötü davranmaya devam edersek ne tür tehlikeler oluşacağını yansıtıyor." dedi.

Diğer iki fotoğrafın da doğanın insana "dostça davranışını" temsil ettiğini belirten Gonzalez-Barba, İspanya'da Türkiye'ye kıyasla çok daha az göl bulunduğunu söyledi.

Gonzalez-Barba, "Türkiye'deki doğa insanı gerçekten şaşırtıyor. Bunu daha fazla tanıtmanız herkesin Türkiye'nin doğasını tanımasına fırsat verir." diye konuştu.

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