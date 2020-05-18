İspanyol gribinde ikinci dalga, ilkinden daha ölümcüldü! İşte nedeni

Mart 1918’de, Kansas’ta ilk önce orduda ortaya çıkan virüs, ilk bir ayın sonunda 38 askerin ölmesine ve 1100 askerin de hastaneye kaldırılmasına neden olmuştu. Savaşın devam etmesi nedeniyle askerler tüm dünyaya gönderilmişti, bu durum virüsün tüm dünyaya yayılmasına neden oldu.

KORONAVİRÜSTE İKİNCİ DALGA KORKUSU

İspanyol gribi üç dalga halinde yaşandı ve özellikle üçüncü dünya ülkelerinde birçok insanı enfekte ederek 50 milyon ile 100 milyon arası insanın ölümüne neden oldu. Ülkelerde karantina uygulamasına rağmen, ikinci bir koronavirüs dalgasının yaşanabileceğine dair korkular sürüyor.

Birinci Dünya Savaşı ve bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman tarihçi James Harris, İspanyol gribinin yayılmasının en büyük nedeni olarak askerlerin savaş nedeniyle hareket halinde olmasını gösteriyor.

Harris, “Çok sayıda insanı ve malzemeyi kalabalık koşullarda taşıyan askeri ve endüstriyel yapı, pandeminin yayılmasına en büyük katkıyı sunan faktördü” diyor. Salgının ilk dalgası, 1918 yılının Ağustos ayında ortaya çıkmıştı. Çok kısa bir süre sonra ikinci dalga da ortaya çıkarak, daha fazla insanı ölümüne neden oldu.