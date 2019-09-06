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İSPARK OTOPARKLARINI İŞGAL EDEN DEĞNEKÇİLERE OPERASYON DEVAM EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 22:42 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon bugün de devam etti.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN, Murat SOLAK, Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL(DHA)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi (İSPARK)'a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçi ve valelere yönelik operasyon bugün de devam etti. Polis otoparkları kontrol ederken Kadıköy'de 1 değnekçi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin dünkü operasyonlar da gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kontrolünde başlattığı İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi(İSPARK)'ne ait bazı otoparkları mesai saatlerinin ardından işgal ederek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti alan "Değnekçiler" olarak ifade edilen kişilere yönelik operasyonları bu gece de devam etti.

OTOPARKLAR KONTROL EDİLDİ
İlçelere bağlı polis ekipleri ile trafik polislerinin de destek verdiği operasyonlar, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Şişli'de gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında İSPARK'a ait otoparklar kontrol edildi. Değnekçilik yaptığından şüphelenilen kişilerin üst araması yapılarak kimlikleri kontrol edildi.

KADIKÖY'DE 1 GÖZALTI
Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde yapılan kontrollerde herhangi bir değnekçiye rastlanılmazken polis ekipleri, vatandaşları, fiş almadan ücret talep eden kişilere karşı uyardı ve herhangi bir ücret ödememelerini söyledi. Kadıköy Caddebostan'da yapılan operasyonlarında ise değnekçilik yapan 1 kişi, suçüstü gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin dün yapılan operasyonlarda da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan değnekçi işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Beşiktaş, Fatih, Kadıköy operasyonlarından detaylar
-Üstü aranan ve kimlikleri kontrol edilen otopark görevlileri,
-Beşiktaş'ta polisin vatandaşları değnekçilere karşı uyarması
-Kadıköy'de yapılan operasyonlarda değnekçinin gözaltına alınması
-Genel ve detaylar

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