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Isparta'da 20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Katil, zaman aşımına 3 gün kala yakalandı

10.05.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da 20 yıl önce işlenen cinayetin faili, dosyanın zaman aşımına uğramasına 3 gün kala yakalandı. İntihar süsü verilerek işlenen cinayetin sırrı jandarma tarafından çözüldü. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Isparta'da 20 yıl önce işlenen cinayet çözüldü! Katil, zaman aşımına 3 gün kala yakalandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Sücüllü köyünde yalnız yaşayan Urhan Daduklu (63), 28 Mayıs 2002 tarihinde bağ evinde göğsünden av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Öldükten 7 gün sonra cesedi bulunan Daduklu’nun intihar ettiği değerlendirilerek dosya hakkında takipsizlik kararı verildi.

İNTİHAR SÜRÜ VERİLDİ

Yalvaç Merkez Karakol Komutanlığına bağlı ekiplerin istihbarat çalışmalarında Daduklu’nun H.G. (47) ve N.K. (44) tarafından öldürüldüğü, olaya intihar süsü verildiği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

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ZAMAN AŞIMINA 3 GÜN KALA YAKALANDI

Yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri dosyanın zaman aşımına uğramasına 3 gün kala yapılan operasyonla H.G. ve N.K.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Anahtar Kelimeler:
cinayet Isparta
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