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Isparta’da damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 20:55 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde damat tartıştığı dini nikahlı eşi ve babası ile aralarındaki sorunun halledilmesi için devreye giren köy muhtarını öldürdü.

Isparta’da damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, bugün saat 17.45 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Antalya’da yaşayan R.D., tartıştığı eşi ve kayınpederi ile konuşmak üzere köye geldi. Konuşmak için Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel’den de yardım isteyen R.D., köyde görüşmek üzere eşi A.A. ve O.A.’nın yanına gitti.

Konuşma sırasında aralarında tartışma çıkan grupta, damat R.D., eşi A.A., kayınpederi O.A. ve Köy Muhtarı Ayşe Adıgüzel’i vurdu.

Olayın ardından damat R.D.’nin bölgeden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

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Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu 3 kişinin de öldüğü tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu firar ettiği belirlenen damatla ilgili çalışma başlatıldı. Katil zanlısı damat, olaydan yaklaşık 40 dakika sonra Gelendost ilçesi sınırlarında jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin ise gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere morga sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ısparta cinayet

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