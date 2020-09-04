Isparta'da dededen toruna taksicilik

Isparta'da 1985 yılında babasının yanında taksiciliğe başlayan Nurettin Zeybek, mesleğini uzun yıllar sürdürdü. Tek çocuğu olan oğlu Adnan Zeybek de taksicilik yapmak isteyince Nurettin Zeybek, bu meslekte yetiştirdi. Isparta Kaymakkapı Meydanı'ndaki durakta 35 yıldır taksicilik yapan Nurettin Zeybek, mesleğine 2008 yılında oğlunu da dahil etti. Şimdi baba ve oğlu aynı durakta, farklı taksilerde mesleklerini sürdürüyor. Nurettin Zeybek, yakın zamanda emekli olup, tüm işi oğluna bırakmaya hazırlanıyor.

Nurettin Zeybek, "Uzun yıllardır bu işten ekmek yiyen bir insanım. Mesleğimden çok memnunum. Çoluk çocuğuma ekmeğimi bu işten yedirdim. Arabamı ve evimi bu işten para kazanarak aldım. Mesleğimi çok seviyorum. Baba mesleğim benim. Babam ile Isparta'da uzun yıllar taksicilik yaptık. Ayrıca bunun yanında benden sonra nesil olarak oğluma yetiştirdim. Kendisi de şu an taksicilik yapıyor. Onurla şerefle haysiyetle ve gururla severek bu mesleği yaptık. Ama nesli gençleştirmek lazım artık. Daha eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Biz artık yavaş yavaş oğlumuza devrediyoruz. Ben babamdan aldım, oğlum da mesleğimi benden alacak" dedi.