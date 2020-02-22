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Isparta'da esrarengiz olay! 3 liseli birden kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2020 19:45 | Son Güncelleme

Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu liseliler, her yerde aranıyor.

Isparta'da esrarengiz olay! 3 liseli birden kayboldu

Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu liseliler, her yerde aranıyor. 11'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın, perşembe günü ortadan kaybolduğu belirtildi. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Tuana Yıldız'ın annesi Emine Aslan, kızının 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra kaybolduğunu ve polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı.

"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Kızı Tuana ile birlikte Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın da kaybolduğunu bildiren Emine Aslan, "3'ününde cep telefonlarına ulaşamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kayboldukları günden bu yana iletişim kuramadık. Emniyete de başvurduk. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce görenlerin polise başvurmalarını istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ısparta Tuana Yıldız Gülizar Soy Buse Aydoğan

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