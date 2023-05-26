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Isparta'da kan donduran vahşet! 4 ayağı kesilmiş halde bulundu...

26.05.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde mahallelinin 'Minnoş' adıyla bildiği kedi ölü halde bulundu. 4 ayağı kesilerek öldürülen kedi kısa bir süre önce üç yavru dünyaya getirmişti. Mahalle sakinleri yaşanan olay sonrası sert tepki gösterdi.

Isparta'da kan donduran vahşet! 4 ayağı kesilmiş halde bulundu...

Isparta Eğirdir'in Menderes Mahallesi'nde 'Minnoş' adıyla bilinen kedi dört ayağı kesilmiş bir halde ölü bulundu. Mahallede oturan vatandaşlardan Sultan Alkan, 23 Mayıs'ta ölü olarak bulunan kedi hakkında "Minnoş isimli sokakta baktığımız kedi, 3 gün önce kaybolmuştu. 4 patisi kesilmiş halde bulduk. Daha önce de kedilerimiz gidiyordu ama son olaydan sonra bunun öyle olmadığını anladık. Bunu yapanın bulunmasını istiyoruz, aramızda geziyor, cezalarını çeksinler. Bunu yapan insan değil. Yavruları kaldı, annesi emziriyordu. Bunu profesyonelce yapıyorlar. Kedi büyüsü yapıyorlarmış. Bizim sesimizi duysunlar. Bunlar, sokak hayvanı. Bizden bir şey beklemiyor. Hayvanları sevdiğimiz için besliyoruz. Bize yardımcı olsunlar" dedi.

'BİR HAYVANIN DÖRT AYAĞI KESİLİR Mİ?'

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Sultan Alkan'ın kızı Hilal Asya Alkan da "Pazartesi günü sokakta baktığımız kedi kayboldu. Salı günü burada 4 ayağının kesilmiş. Öldüğünü gördüm, şoke olduk. Beslediğimiz bir kediydi. Böyle bir şeyi bir insan nasıl yapabilir? Yavruları var, ağlıyorlar. Yavrularına da biz bakıyoruz. Onları sahiplendirmeyi düşünüyorum. İnsanlar kötü, bunu kediye yapan insan değildir. Kim yaptıysa bulunsun istiyorum" diye konuştu.

'KORKUNÇ BİR ŞEY'

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İnci Işık ise "Kedilerimiz, köpeklerimiz var, elimizden geldiği kadar korumak istiyoruz. Bu vahşete çok üzüldük. Korkunç bir şey. Bir hayvanın 4 ayağı kesilir mi? Hayvanlara hayvan diyemiyorum. Bunu yapan aramızda dolaşıyor. Hayvan seni zorlamıyor, istersen yem verirsin istersen vermezsin. İnşallah bunu yapan bulunur" ifadelerini kullandı. (DHA)

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