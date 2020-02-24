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  4. Isparta'da kaybolan 3 kız bu araca binmiş! Görüntüler ortaya çıktı

Isparta'da kaybolan 3 kız bu araca binmiş! Görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2020 17:53 | Son Güncelleme

Isparta'da 4 gün önce kaybolan lise öğrencileri Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ı (16), arama çalışmaları devam ederken, en son Denizli'de görüldükleri ortaya çıktı. Isparta'dan minibüsle Denizli'ye gelen 3 kızın, otostopla bir otomobile bindikleri, daha sonra İzmir yönüne gittikleri belirlendi. Kızların içinde olduğu otomobilin bir akaryakıt istasyonuna girdiği anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat perşembe günü öğlenden sonra kayboldu. Aileleri bir süre kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen 3 genç kızdan haber alınamadı. Kayıp kızların anneleri bu sabah, bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıktı. Anneler programda, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı.

DENİZLİ'DE OTOSTOP ÇEKİP, OTOMOBİLE BİNMİŞLER

Ayrıca kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak, bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin dün, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp, polisi aradığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan otomobilin sürücüsünün, 3 genç kızı, Denizli- İzmir Karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Genç kızlardan hala haber alınamazken, polis yol üzerindeki kamera kayıtlarını inceleyip, kızları aramaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ısparta Tuana Yıldız Gülizar Soy Buse Aydoğan

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