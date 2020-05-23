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  4. Isparta'da vahşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Isparta'da vahşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 15:56 | Son Güncelleme

Isparta’da 44 yaşındaki R.A., tartıştığı emekli astsubay babası Nizamettin A. ile annesi Seher A.’yı bıçaklayarak öldürdü. R.A. cinayetin ardından polise teslim oldu. Anne ve babasını öldüren R.A.'nın ilk ifadesi de ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yayla Mahallesi 130. cadde üzerindeki 4 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, iftar öncesinde R.A.(44) ile emekli astsubay babası Nizamettin A.(79) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sırasında R.A. önce babası Nizamettin A.yı sonra da kendisine engel olmak isteyen annesi Seher A.’yı (71) bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından karakola giden R.A. polise teslim oldu. Olayın geçtiği daireye gelen polis, çiftçin cansız bedeni ile karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.A.’nın bir süre önce eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu öğrenildi.

SOKAK İZNİNDE 'İHTİHARLARI SEVİN, KORUYUN' DEMİŞ

Oğlu tarafından öldürülen emekli astsubay Nizamettin A.'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan izinde kent merkezinde bir bankta otururken cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Son verilen izinde sokağa çıkan Nizamettin A.'nın çok sevinçli olduğu o anlarda, "Sokaklar ihtiyar kadın ve erkeklerle doldu. Isparta'nın sokaklarını gezdim. Hep maskeli geziyorlar. İhtiyarlar olmasaydı, husumetler, belalar, sel gibi yağardı. Ayet ve hadis var. Onun için ihtiyarları sevin, koruyun. Çünkü bugün siz de gençsiniz, ama yarın ihtiyar olacaksınız" dediği görüntülere yansıdı.

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İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Anne ve babasını öldüren R.A.'nın ilk ifadesi de ortaya çıktı. R.A., babası Nizamettin A.'nın kendisini sürekli aşağıladığını, olay günü de markete ekmek almaya gitmesini söylediğini, ancak kendisinin gitmek istemediğini, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, babası ve annesini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Diğer yandan olay yerindeki bir binada oturan kadın, gazetecilerin olayla ilgili sorusuna, "Hiçbir şey görmedim. İkisini de mi öldürmüş? O binada kimse yaşamıyor. Sadece onlar oturuyor. Orası boş" diye yanıt verdi.

(İHA / DHA)

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