Isparta'da vahşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Yayla Mahallesi 130. cadde üzerindeki 4 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, iftar öncesinde R.A.(44) ile emekli astsubay babası Nizamettin A.(79) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma sırasında R.A. önce babası Nizamettin A.yı sonra da kendisine engel olmak isteyen annesi Seher A.’yı (71) bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından karakola giden R.A. polise teslim oldu. Olayın geçtiği daireye gelen polis, çiftçin cansız bedeni ile karşılaştı. Çiftin cenazeleri otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

R.A.’nın bir süre önce eşinden ayrıldığı ve işsiz olduğu öğrenildi.

SOKAK İZNİNDE 'İHTİHARLARI SEVİN, KORUYUN' DEMİŞ

Oğlu tarafından öldürülen emekli astsubay Nizamettin A.'nın, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan izinde kent merkezinde bir bankta otururken cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Son verilen izinde sokağa çıkan Nizamettin A.'nın çok sevinçli olduğu o anlarda, "Sokaklar ihtiyar kadın ve erkeklerle doldu. Isparta'nın sokaklarını gezdim. Hep maskeli geziyorlar. İhtiyarlar olmasaydı, husumetler, belalar, sel gibi yağardı. Ayet ve hadis var. Onun için ihtiyarları sevin, koruyun. Çünkü bugün siz de gençsiniz, ama yarın ihtiyar olacaksınız" dediği görüntülere yansıdı.