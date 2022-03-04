HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin yeni gelişme... Görevden alındılar!

Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin yeni gelişme... Görevden alındılar!

04.03.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerinde yeni bir gelişme yaşandı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen arızalara ilişkin Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu tarafından, AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü görevlerinden alındı. İşte haberin detayları...

Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin yeni gelişme... Görevden alındılar!

Isparta’yı 1 ay ara ile etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buz yükü nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için sahada 7/24 devam eden çalışmaları takip eden Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Yönetim Kurulu, üst düzey yönetimde değişikliğe gitti.

AEDAŞ’TA 3 GÖREVDEN ALMA

Elektrik arızıları ile ilgili, AEDAŞ Genel Müdürü, Sistem İşletme Direktörü ve Isparta İl Müdürü görevlerinden alındı.

"GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AEDAŞ Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Isparta’da 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi ve 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için var gücü ile çalışıldığına dikkat çekilerek, "Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta’da benzer sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz" denildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÇAYKUR işçi alımı başvurusu ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı başvurusu ne zaman?
Zelenskiy meydan okudu! "Geliyorlar! 16 bin savaşçı..."Zelenskiy meydan okudu! "Geliyorlar! 16 bin savaşçı..."
Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Öğretmenin paylaşımına soruşturmaSosyal medyayı ayağa kaldırdı! Öğretmenin paylaşımına soruşturma
Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı

Putin'den tüm dünyaya "normalleşme" çağrısı

Benzin ve motorine yeni zam

Benzin ve motorine yeni zam

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Vatandaşa önemli uyarı! E-Devlet'e girip mutlaka güncelleyin

Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı

Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Daha kötü günler bizi bekliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Daha kötü günler bizi bekliyor

Putin bunu beklemiyordu! Tek tek paylaştılar

Putin bunu beklemiyordu! Tek tek paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.