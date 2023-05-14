HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023: ISPARTA 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023: ISPARTA 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

13.05.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta seçim sonuçları 2023 merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar önceden belirlenen okul ve ilgili numaralı sandığa giderek oy kullandılar. Peki, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Isparta seçim sonuçları ve oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI 2023: ISPARTA 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Isparta seçim sonuçları oy oranları merak ediliyor. Yarın Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM'yi seçecek. Aksu seçim sonuçları, Atabey seçim sonuçları, Eğirdir seçim sonuçları, Gelendost seçim sonuçları, Gönen seçim sonuçları, Keçiborlu seçim sonuçları, Senirkent seçim sonuçları, Sütçüler seçim sonuçları, Şarkikaraağaç seçim sonuçları, Uluborlu seçim sonuçları, Yalvaç seçim sonuçları ve Yenişarbademli seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Isparta seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Isparta seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

1

ISPARTA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Isparta seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

3

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitti.

4

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

5

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti.

6

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'ya getirildi! Yurt dışı oylarının sayımına başlandıAnkara'ya getirildi! Yurt dışı oylarının sayımına başlandı
Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldıOkul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı
Fotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybettiFotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Isparta isparta seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Tüm Türkiye sandık başında! Siyasi isimler oylarını kullandı

Tüm Türkiye sandık başında! Siyasi isimler oylarını kullandı

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

F.Bahçe'de kale artık onun! Altay'ın yerine geliyor... 'Menajeriyle el sıkıştılar'

F.Bahçe'de kale artık onun! Altay'ın yerine geliyor... 'Menajeriyle el sıkıştılar'

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

İlginizi Çekebilir

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.