Isparta'da seçmen sandığa gitti

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi, sabah 08.00 itibariyle başladı. Bin 148 sandıkta 322 bin 130 seçmenin oy kullanacağı Isparta'da, seçmenler erken saatlerde okullara geldi. Seçmenler burada kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı. Sandık bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, Isparta'da oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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