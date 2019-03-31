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Isparta'da seçmen sandığa gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

ISPARTA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.

Isparta'da seçmen sandığa gitti

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler sandık başına gitti.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi, sabah 08.00 itibariyle başladı. Bin 148 sandıkta 322 bin 130 seçmenin oy kullanacağı Isparta'da, seçmenler erken saatlerde okullara geldi. Seçmenler burada kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı. Sandık bölgelerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, Isparta'da oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

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Isparta'da seçmen sandığa gittiIsparta'da seçmen sandığa gitti

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