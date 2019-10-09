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Isparta’da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 21:22 | Son Güncelleme

Farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 zanlıdan 6'sı tutuklandı

Isparta’da farklı zamanlarda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin, farklı tarihlerde düzenledikleri operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda ayrıca 6 gram eroin, 97 gram metamfetamin maddesi, 7 uyuşturucu hap, 62 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 31 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma", "Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak" suçlamalarından işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ısparta operasyon uyuşturucu

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