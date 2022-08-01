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'İspat edersen istifaya hazırım' demişti! Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a çağrı: 'Yalanını ya ispat et ya da iftira et, yoksa...'

01.08.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yeğenleri hakkında ortaya attığı iddia ile başlayan polemik devam ediyor. Özdağ'a sert tepki göstererek iddiaları yalan olarak nitelendiren Bakan Varank, "Yalanını ispat edersen istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Varank son olarak Özdağ'a "karakter yoksunu" diyerek çağrıda bulundu.

'İspat edersen istifaya hazırım' demişti! Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a çağrı: 'Yalanını ya ispat et ya da iftira et, yoksa...'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Ümit Özdağ arasındaki polemikte yeni bir gelişme yaşandı. Özdağ, Bakan Varank'ın 2 yeğenini kamuda üst düzey görevlere getirdiği, yeğenlerinin olumsuz işlere karıştığı ve adli mercilerce tespit edildiği, bunun üzerine Bakan Varank'ın yerlerini değiştirdiği yönünde bir iddia ortaya atmıştı.

"İSPAT EDEMEZSEN İSTİFA EDECEK MİSİN ALÇAK MÜFTERİ!"

Bunun üzerine Bakan Varank, Özdağ'a seslenerek "Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri!" demişti.

Özdağ'ın iddiasını ispat etmemesi üzerine Bakan Varank yeni bir hamleyle Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Bakan Mustafa Varank, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu!Bakan Mustafa Varank, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu!

"YA İSPAT ET YA DA İTİRAF ET, YOKSA HER GÜN YAZACAĞIM"

İkili arasında sosyal medya üzerinden atışmalar devam ederken Bakan Varank, Özdağ'a "Yalanını ya ispat et, ya da yalanını itiraf et" sözleriyle çağrıda bulundu.

Özdağ'ın "Mustafa şimdi seninle ilgilenemem. Zaten Fuat Uğur’dan dayak yiyorsun. Söyle akrabalarına pudra şekeri sağlığa zararlı. Sen tarihin en akraba kayırıcı hükümetinin mensubu olarak Türk gençlerinin geleceğini çalan bir yaratıksın" şeklindeki paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt veren Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Kıvırmayı bırak! 4 gün oldu. 2 yeğenimi kamuda 20 yılda gelinebilecek üst düzey görevlere getirdiğim, adli olaylara karışınca yerlerini değiştirdiğim YALANINI ya ispat et, ya da YALANINI itiraf et. Yoksa her gün, senin nasıl bir karakter yoksunu olduğunu yazmaya devam edeceğim."

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Ümit Özdağ Mustafa Varank

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