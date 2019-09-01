İSRAİL ASILLI TÜRK SPORCU ASYA ŞAMPİYONU OLDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Bayrampaşa'da World Raw Powerlifting Asya Şampiyonası düzenlendi. Yarışmada Türkiye adına yarışan İsrail asıllı Türk vatandaşı Suzi Avni, Strict Curl kategorisinde Asya şampiyonu oldu.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen World Raw Powerlifting Asya Şampiyonası Bayrampaşa Semih Erdem Spor Salonunda yapıldı. 8 ülkeden 100 sporcunun katıldığı yarışmaya İsrail'de yaşayan Türk vatandaşı Suzi Avni de katıldı. Türkiye adına yarışan Avni sosyal medyada takip ettiği bir sayfadan Powerlifting sporuna ilgi duydu. Üç yıldır özel eğitim alarak Powerlifting yapan Avni, Strict Curl kategorisinde Asya şampiyonu oldu.

"ASYA ŞAMPİYONASINA KATILDIM VE BİRİNCİ OLDUM"

Avni, "Ben İsrailliyim aynı zamanda Türk vatandaşıyım. Son yıllarda Powerlifting sporuna başladım. Sosyal medyada bu federasyonu takip etmeye başladım. İlk defa bu yarışmaya geldim. Çok başarılı bir yarışma olduğu için Asya şampiyonasına katıldım ve birinci oldum. Geçen seferde birinci olmuştum. Çok seviyorum. Bu yıl da İsrail'de bir yarışmaya katılmayı düşünüyorum. İsrail'de bir sigorta şirketinde çalışıyorum. Bu şampiyonada Hollanda, İran, Ukrayna gibi ülkeler var. Çok heyecanlıyım. Yarışmayı birincilikle bitirdim." dedi.