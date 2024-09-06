İsrail askerleri Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, keskin nişancı tarafından başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu.