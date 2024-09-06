HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail askerleri Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!

İsrail askerleri Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.09.2024 15:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Nablus kentinde Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi başından mermiyle vurarak öldürdü. Eygi'nin Beyta beldesindeki bir İsrail işgali karşıtı gösteriye katıldığı sırada başından İsrail güçleri tarafından vurulduğu öğrenildi.

İsrail askerleri Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü!

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, keskin nişancı tarafından başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail Batı Şeria
En Çok Okunan Haberler
Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

Bankalar emekli maaşı promosyonunu güncelledi

İmamoğlu için kullandığı ifade kurultaya damga vurdu

İmamoğlu için kullandığı ifade kurultaya damga vurdu

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

"Diyarbakır ayağa kalkmış durumda" Narin'in amcasının aracında yeni bulgular... Aile, amcayla görüştü

UEFA Avrupa Ligi'nde favori açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde favori açıklandı!

Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi, Başsavcılık itiraz etti

Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi, Başsavcılık itiraz etti

Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

Engin Polat'ın tahliyesine tepkiler gecikmedi! Paylaşımlar giderek artıyor: Türkiye'deki hukuk sistemi, namuslu adamı namussuz yapar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.