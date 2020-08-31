HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi

İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

ABD'li ve İsrailli yetkilileri taşıyan uçak, İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne ilk ticari uçuşu için kalkış yaptı.

İsrail-BAE arasında ilk ticari uçuş gerçekleştirildi

Tel Aviv’den kalkan uçakta İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın bulunduğu belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan ‘normalleşme anlaşmasının’ ardından iki ülke arasındaki ilk ticari uçuş başladı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’den kalkan uçakta İsrailli yetkililer ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın da bulunduğu belirtildi. Kalkış yapan uçağın Abu Dabi’ye iniş yapacağı ifade edilirken; yetkililer arasında yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılma yollarının ele alınacağı belirtildi.

BAE-İSRAİL ANLAŞMASI NEDİR?

ABD’nin arabuluculuğu ile yapılan anlaşma kapsamında Orta Doğu’da barışın tesis edileceği ve bölgedeki potansiyelin önünün açılacağı iddia ediliyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise söz konusu anlaşmanın iki devletli çözümü yok etmeye yönelik bir anlaşma olduğunun altını çizmişti.

İSRAİL’LE ANLAŞMA İMZALAYAN ÜNÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada, İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı kaydedilmişti. Birleşik Arap Emirlikleri, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Baltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyorBaltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyor
Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...Uzmanlar açıkladı! Dövme mürekkebinin içerisindeki titanyum...
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
İlginizi Çekebilir
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
Bilim insanları açıkladı: Covid-19’u engelleyen maske belli oldu
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Diğer Haberler
Tema parklarında gerçek yunus devri sona eriyor! İşte robot yunuslar
Gerçeğinden ayırt edilemedi: Ne olduğunu öğrenen şaştı kaldı!
Profesör uyardı: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor
Profesör uyardı: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor
Baltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyor
Baltık ülkelerinden çok sert hamle: Yaptırım geliyor
Yeraltı sığınağında düzenlen partiye katılan gençler karbonmonoksit zehirlenmesi yaşadı
Yeraltı sığınağındaki partiye katılanlar karbonmonoksitten zehirlendi
1,5 milyon vizon itlaf edildi; çiftlikleri kapatılıyor
1,5 milyonu itlaf edildi; çiftlikleri kapatılıyor!
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.